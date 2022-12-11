فيديو | بطل العالم مع فرنسا 2018: الجميع سيسعد فوز ميسي بلقب 2022

أكد ستيفن نزونزي لاعب وسط الريان ومنتخب فرنسا السابق أن فوز ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر سيُسعد الجميع.
كانت منتخبات فرنسا والمغرب والأرجنتين وكرواتيا قد تأهلت لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022، وسيلعب حامل اللقب أمام الحصان الأسود فيما سيلتقي راقصو التانجو مع زملاء لوكا مودريتش.
نزونزي الذي كان حاضرًا في تتويج بلاده باللقب خلال النسخة السابقة في روسيا قال في تصريحات لقناة الكأس القطرية "ميسي سيستحق التتويج بكأس العالم حال حدث ذلك، هذا المونديال كان استثنائيًا وأعتقد أن الجميع سيسعد حال تُوج ميسي باللقب".
أضاف "مع هذا، فالمباراة أمام كرواتيا ستكون صعبة، كرواتيا منتخب قوي جدًا، عقليتهم صعبة ودفاعهم قوي".
يُشار إلى أن ميسي كان قد خسر نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا بهدف دون رد.
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