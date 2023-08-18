فيديو | بطريقة لاذعة .. التعاون يسخر من النصر بعد الفوز في الأول بارك

التعاون هزم النصر في ملعبه

SHAHID

لم يُفوت حساب التعاون على منصة "تيك توك" فرصة الاحتفال بالفوز الثمين على النصر في دوري روشن السعودي دون السخرية من تيفو الجماهير خلال اللقاء.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الجمهور النصراوي كان قد رفع تيفو بكلمة "خطر" على مدرجات الأول بارك في الرياض، ورغم الدعم الكبير والتشجيع المستمر خسر الفريق على أرض الملعب بهدفين دون رد بعد شوط أول سلبي وثانٍ أفضل كثيرًا.

حساب التعاون عبر "تيك توك" نشر مقطع فيديو يُظهر في بدايته التيفو النصراوي وبعض تغريدات المشجعين النصراويين عبر تويتر، إكس حاليًا، الواثقة في الفوز، ومن ثم ختم بمشهد مهاجمه لياندرو تاوامبا يحتفل بالفوز، وهو الذي سجل الهدف الأول.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

سخرية "الذئاب" من منافسهم لم تتوقف عند منصة واحدة، بل نشر حساب النادي على منصة إكس صورة تُظهر علم الفريق مغروسًا في ملعب الأول بارك، على غرار ما فعله علي البليهي مدافع الهلال خلال مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

فوز التعاون رفع رصيده إلى النقطة الرابعة فيما خسارة النصر جمدت نقاطه عند الصفر، إذ كان قد خسر لقاء الجولة الأولى أمام الاتفاق 2-1.

النصر بدأ الموسم الجديد من دوري روشن بعدما تُوج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية البطلة بالفوز على الهلال في النهائي.

SHAHID