فيديو | بطريقة عاطفية .. عائلة كورونادو تحتفل بتتويج الاتحاد بدوري روشن

أحمد رفعت
Igor Coronado - ittihad - feiha 2023al ittihad twitter
دوري روشن السعوديثقافةالإتحادالفيحاء vs الإتحادالفيحاءإيغور كورونادو

شاهد كيف احتفلت عائلة كورونادو بالفوز على الفيحاء والتتويج بالدوري

قدم النجم البرازيلي إيجور كورونادو صانع ألعاب فريق الاتحاد، مباراة أكثر من رائعة، حينما واجه فريقه الفيحاء مساء السبت، في الجولة الحاسمة ببطولة دوري روشن للمحترفين.

كورونادو صنع هدفين في فوز الاتحاد على الفيحاء بثلاثية مقابل لا شيء، بالجولة 29 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، لعائلة كورونادو وهم يحتفلون بالهدف الثالث الذي سجله زميله رومارينيو، وحسم به المباراة.

وتبادل أفراد عائلة كورونادو الأحضان والقبلات، احتفالًا بالهدف الذي سجله رومارينيو، والذي حسم المباراة لصالح العميد، واستطاع التتويج بهذا الانتصار بلقب الدوري.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 69 نقطة في صدارة دوري روشن للمحترفين، ويأتي بعده النصر بالمركز الثاني برصيد 64 نقطة، ليُحسم اللقب.

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