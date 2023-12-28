مختلف في كل شيء..

سخر الثلاثي جاك جريليتش لاعب مانشستر سيتي وكايل ووكر زميله في الفريق إضافة إلى أرون رامسدايل حارس آرسنال وكلهم من الدوليين بمنتخب إنجلترا من زميلهم في "الأسود الثلاثة" جود بيلينجهام.

وظهر الثلاثة في فيديو مرتدين ثياب التدريب الخاصة بمنتخب إنجلترا مع عرض لقطة لبيلينجهام بينما كان يوجه حديثه للجماهير مع منتخب الأسود الثلاثة.

ظهرت عبارة "هيا" أو "فاموس" الشهيرة بالإسبانية أثناء احتفال بيلينجهام، ليلتقطها الثلاثي وبالأخص جريليتش الذي لم يفته التهكم على زميله.

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وقال جريليتش وووكر: "أرجوك أعد لنا اللقطة".. وأضاف جريليتش: "هل قال (فاموس) بالإسبانية" ليسأل ووكر: "كم مضى من الوقت عليه في إسبانيا؟".

رد رامسدايل: "ربما شهران أو ثلاثة فقط!" في إشارة إلى التهك على بيلينجهام الذي اندمج على ما يبدو بقوة في الأجواء الإسبانية لدرجة توجيه خطاب لجماهير إنجليزية بالإسبانية!.