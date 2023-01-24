فيديو | بسبب الملعب المجمد وتكرار سقوط اللاعبات .. إلغاء مباراة ليفربول وتشيلسي!

مشكلة كبيرة في مواجهة سيدات ليفربول وتشيلسي!

تسببت الأحوال الجوية في إنجلترا في إلغاء مباراة دوري السيدات الإنجليزي بين ليفربول وتشيلسي بعد ست دقائق فقط من بدايتها.

جاء هذا بعد أن تسببت الأحوال الجوية في تجميد أرضية ملعب المباراة وهو ما تسبب في سقوط اللاعبات بشكل مستمر على أرضه.

وقبل حلول الدقيقة العاشرة كان الحكم قد قرر إلغاء المباراة لأن الأرض غير آمنه، بالرغم من مراقبتها والتأكد من سلامة الموقف قبل المباراة بساعتين.

بعض اللاعبات حتى تعرضت لإصابات قوية وجلطات في جلدهن من الخارج على إثر السقوط المتكرر على أرضية الملعب.

جدير بالذكر أن سيدات مانشستر يونايتد تتصدرن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 11 جولة من بداية البطولة.