فيديو | بسبب الرجبي .. حارس يمسك الكرة خارج المنطقة ويتجنب الطرد!

واقعة مثيرة في الدرجة الرابعة الإنجليزية!

شهدت مباراة نيوبورت كاونتي أمام نظيره برادفورد سيتي في الدرجة الرابعة الإنجليزية واقعة مثيرة للجدل عندما أمسك حارس الضيوف هاري لويس بالكرة خارج منطقة الجزاء.

جاء حتى هنا الموقف طبيعي لكن من المفترض أن ينال اللاعب بطاقة حمراء بسبب منعه لإمكانية تسجل هدف بشكل لا يحق له، لكن الحكم لم يفعل ذلك واكتفى بالبطاقة الصفراء.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فتصرف الحكم جاء بعد تبرير الحارس إمساكه بالكرة خارج منطقة الجزاء بوجود خطوط أخرى على أرض الملعب، تخص مباريات الرجبي التي تقام على نفس الأرض.

الحكم تعاطف مع اللاعب بسبب وضوح تلك الخطوط على الأرض وسهولة الخلط بينها وبين خطوط منطقة الجزاء بالرغم من أنها باللون الأصفر.

جدير بالذكر أن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وهو ما ترك برادفورد في المركز السادس ونيوبورت في المركز الـ 18.