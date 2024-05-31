Fikayo Tomori reacted to a fan's x-rated song about England boss Gareth SouthgateGetty/@LouieAlissa
أحمد مجدي

فيديو | بسباب بذيء.. جماهير ميلان تنصر نجمها على جاريث ساوثجيت!

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ضحكات نجم الروسونيري قد تصعب موقفه أكثر

انتقم مجموعة من مشجعي إي سي ميلان على طريقتهم الخاصة لنجم دفاعهم فيكايو توموري من مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت.

واستدعى ساوثجيت قائمته الأولية لمباراتين وديتين يخوضهما منتخب الأسود الثلاثة قبل دخول غمار يورو 2024 فيما لم يستطع توموري إيجاد مكان له.

وخلال جلسة توقيع على قميص ميلان الجديد، التفت مجموعة من مشجعي ميلان حول توموري مع غناء: "نحبك توموري.. اللعنة على ساوثجيت!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كان بالإمكان سماع ضحكات واضحة من توموري بعد هذه الكلمات من المشجعين، لكن هذه الضحكات قد تصعب موقفه على الأرجح في الوجود مع قائمة ساوثجيت خلال اليورو.

المباراة التالية

وخاض توموري البالغ من العمر 26 عامًا، 5 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا، كان آخرها ضد مقدونيا الشمالية في نوفمبر 2023.

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