فيديو| برشلونة ينقذ نيمار أمام سالم الدوسري في تحدي "خارج الملعب"!

شاهد .. من تفوق في التحدي بين نيمار والدوسري؟

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دخل النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي الهلال في تحدي مع زميله سالم الدوسري، ولكن هذه المرة خارج الملعب.

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ونشر حساب نادي الهلال عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تحدي معرفة اللاعبين عن طريق صور لهم غير واضحة، لتحديد من سيعرف أكبر عدد من اللاعبين.

ونجح نيمار في التحدي، بعد أن تقدم عليه سالم الدوسري، وذلك بعدما تم عرض صور للاعبي فريقه القديم برشلونة الإسباني، وهو الأمر الذي كان صعبًا على النجم السعودي.

وسيطر المرح والمزاح على التحدي بين نيمار وسالم الدوسري، في ظل علاقة الصداقة القوية التي نشأت بين ثنائي نادي الهلال.

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وفي نهاية التحدي قال سالم الدوسري: "أعطي جميع النقاط لنيمار، إنه صديقي وأخي"، وشكره النجم البرازيلي على ما قاله.

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