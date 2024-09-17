فيديو| برشلونة يقدم قميصه الثالث "الثوري" لموسم 2024-2025

النادي الكتالوني يريد أن يكون الموسم الجاري ثوريًا مثل القمصان التي يرتديها..

قدم نادي برشلونة قميصه الثالث لهذا الموسم ضمن حملة "1899" التي تحمل تاريخ تأسيس النادي الكتالوني.

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وظهر في الإعلان الدعائي الذي تم فيه عرض القميص الثالث لأول مرة، كل من فيرمين لوبيز وجول كوندي وأليخاندرو بالدي وإنييجو مارتينيز نجوم فريق كرة القدم الأول بالنادي.

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وأتى القميص ذو التصميم الثوري، باللون الأخضر الفاتح مع لمسات باللون الأصفر الليموني المعتاد في قمصان برشلونة الاحتياطية خلال سنوات سابقة.

وكان التأخر في إطلاق القميص الثالث للنادي الكتالوني قد تسبب في لعبه مباراة فالنسيا خارج الديار بالقميص الأصفر والأحمر الخاص بالموسم الماضي.

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وتنتظر برشلونة المنتشي بقيادة هانزي فليك استحقاقات قوية على صعيد بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، أولها أمام موناكو يوم الخميس.