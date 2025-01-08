فيديو | "صرخ فرحًا على الأراضي السعودية" .. لابورتا لم يتمالك نفسه بعد حل أزمة داني أولمو في برشلونة

رئيس برشلونة عاش أيامًا عصيبة للغاية..

لم يتمالك رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا "نفسه"؛ بعد قرار المجلس الأعلى للرياضة بإسبانيا، في قضية داني أولمو وباو فيكتور، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد الإسباني والرابطة المحترفة رفضا إعادة تسجيل أولمو وفيكتور، في قائمة برشلونة؛ بعد فشل النادي في تلبية متطلبات "اللعب المالي النظيف"، قبل انتهاء يوم 31 ديسمبر 2024؛ حيث كان تسجيلهما مع بداية الموسم الرياضي الحالي بـ"شكل مؤقت".

برشلونة قام بالاستئناف أمام المجلس الأعلى للرياضة، الذي أصدر قراره منذ قليل؛ بإعطاء "رخصة مؤقتة" إلى اللاعبين الاثنين، تسمح لهما بالمشاركة في المباريات مع العملاق الإسباني، لحين الحسم النهائي في القضية.

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هذا الخبر وصل إلى بعثة نادي برشلونة، قبل لحظات من مواجهة أتلتيك بيلباو، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

ومن ناحيته.. استقبل لابورتا هذا الخبر بـ"الصراخ فرحًا"؛ حيث لم يستطع أن يتمالك نفسه، خاصة أن هناك مجموعات كبيرة من المعارضة، أكدت أنها ستتحرك لـ"حجب الثقة" منه، على خلفية قضية أولمو وفيكتور.

وقام جوان لابورتا باحتضان مستشاره في برشلونة إنريك ماسيب، بالإضافة إلى عددٍ من أعضاء مجلس إدارة النادي، احتفالًا بقرار المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا.

جدير بالذكر أن برشلونة تعاقد مع أولمو، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من لايبزيج؛ بينما قام بشراء فيكتور نهائيًا من جيرونا، بعد أن لعب في موسم 2023-2024 "معارًا" مع الفريق الثاني بالنادي "برشلونة أتلتيك".