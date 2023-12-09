فيديو | "برا يا فاشل" .. محرز يرد بشكل غير متوقع على هجوم جمهور الأهلي ضده!

محرز يُحاسب على فاتورة التعادل مع الرائد

SHAHID

سيطرت حالة من الغضب على جماهير النادي الأهلي من مستوى النجم الجزائري رياض محرز في مباراة الرائد، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتعادل الأهلي سلبيًا أمام نظيره الرائد، بالجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، باللقاء الذي أقيم في الطائف اليوم السبت.

وأثناء خروج محرز من ملعب المباراة، قامت الجماهير بتوجيه عبارات قوية إلى محرز، حيث قالوا له: "برا برا انت فاشل"، بعد مستواه غير المقنع أمام الرائد.

ولكن رد رياض محرز على ما قامت به الجماهير، هو التصفيق وتوجيه علامة "الإعجاب" لهم بشكل ساخر، ليخرج من الملعب.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأهدر محرز العديد من الفرص خلال مباراة الأهلي أمام الرائد، كانت كفيلة في تحقيق الانتصار للراقي، وضمان النقاط الثلاث.

SHAHID