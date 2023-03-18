فيديو | بدلًا من تقليد ميسي وسواريز تسببا في إضحاك الجماهير!

ثنائي رايو فاييكانو فشلا في تقليد ليونيل ميسي ولويس سواريز.

شهدت مباراة الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني بين رايو فاييكانو وجيرونا محاولة فاشلة من الثنائي أوسكار تريخو وإسحق بالازون لتسجيل هدف بتمريرة من ركلة جزاء.

جاء هذا في الدقيقة الـ 41 من عمر اللقاء بعدما كان أصحاب الأرض متقدمين في النتيجة بهدفين مقابل هدف وحيد، وبدلًا من قتل اللقاء مبكرًا، أبقوا على فارق الهدف.

تريخو كان على تنفيذ ضربة الجزاء وقام بتمريرها على يمينه حيث كان اللاعب إسحق بالازون في وضع استعداد من أجل التسجيل، لكن خروج حارس المرمى أغلق الزاوية عليه وجعله يسددها عاليًا، وانطلقت ضحكات جماهير جيرونا على تلك المحاولة.

نفس تلك الكرة نجح الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز في تسجل هدفًا في مرمى سيلتا فيجو من خلالها، في مباراة كان برشلونة يتقدم فيها بثلاثة أهداف لهدف بالفعل وكانت شبه محسومة حيث احتسبت الكرة في الدقيقة الـ 80.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ليفرط فاييكانو في فرصة من أجل الصعود لمراكز البطولات الأوروبية.