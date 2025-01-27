فيديو: بث مباشر .. شاهد قرعة أمم إفريقيا 2025

شاهد بالفيديو البث المباشر لقرعة كأس إمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب..

بطولة كأس أمم إفريقيا تُعتبر الحدث الأبرز والأكثر أهمية على مستوى المنتخبات في القارة السمراء، حيث تجمع بين القوة والندية والمنافسة الشرسة بين الفرق للفوز باللقب وتحقيق السيادة على القارة. هذه البطولة العريقة تُعد منصةً لتألق النجوم وبروز المواهب الإفريقية التي تُثبت دائمًا أنها قادرة على المنافسة على المستوى العالمي.

النسخة القادمة من كأس أمم إفريقيا، والتي ستكون النسخة الخامسة والثلاثين في تاريخ البطولة، ستستضيفها المملكة المغربية في الفترة ما بين نهاية عام 2025 وبداية عام 2026. المغرب، التي تُعتبر واحدة من الدول الرائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، ستوفر بيئة مثالية لاستضافة هذا الحدث الكبير، مما يزيد من التوقعات بموسم استثنائي من المنافسة والإثارة.

في المقال الآتي سوف ننشر تفاصيل قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025 والبث المباشر لفعاليتها.

ما تصنيف المنتخبات المتأهلة لكأس أمم إفريقيا 2025؟

بشكل عام ستقام بطولة كأس أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبًا، وهي النسخة الرابعة من البطولة التي تشهد مشاركة هذا العدد من المنتخبات منذ اعتماد نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.

وبشكل عام فهذه هي المنتخبات التي تأهلت بشكل رسمي إلى كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع المغرب تونس الجابون زيمبابوي كوت ديفوار الكاميرون أنجولا موزمبيق الجزائر مالي أوغندا بوتسوانا مصر بوركينا فاسو زامبيا جزر القمر السنغال جنوب إفريقيا غينيا الاستوائية تنزانيا نيجيريا الكونغو الديمقراطية بنين السودان

ما هو نظام قرعة كأس أمم إفريقيا 2025؟

سيتم توزيع المنتخبات الـ 24 على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتم اعتماد أصحاب المقاعد الأولى في المجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يتأهل إلى الدور الثاني المتصدر ووصيفه، بالإضافة إلى 4 منتخبات هي الأفضل بين أصحاب المركز الثالث.

بذلك تبدأ الأدوار الإقصائية بمشاركة 16 منتخبًا، ويتم إقامة باقي الأدوار بنظام خروج المغلوب.

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2025؟

في بيان عبر موقعه الرسمي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، فيما ستختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا في إفريقيا، يوم الأحد 18 يناير 2026.

ما هي نتائج قرعة أمم إفريقيا 2025؟

أسفرت القرعة عن النتائج الآتية:

المجموعة الأولى المغرب

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

المجموعة الرابعة

المجموعة الخامسة