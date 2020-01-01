فيديو - بث مباشر: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا

ميلان 0 × 0 يوفنتوس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

⚽️ @acmilan v. @juventusfc ⚽️#CoppaItalia 2019/2020 - Semi-Final First Leg#WeAreCalcio https://t.co/2R28xVViFD — Lega (@SerieA_EN) February 13, 2020 "> فيديو - شاهد مباراة ميلان ويوفنتوس من صفحة رابطة الدوري الإيطالي عبر تويتر

46’ بداية الشوط الثاني

45+1’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

HT | ⏱| Si va al riposo a San Siro: lo score recita 0-0.#MilanJuve [0-0] #CoppaItalia pic.twitter.com/K3cZNEr1rm — JuventusFC (@juventusfc) February 13, 2020

42’ بطاقة صفراء من نصيب ثيو هيرنانديز بعد تدخل قوي على خوان كوادرادو على حدود المنطقة

41’ تنفيذ الخطأ من هاكان تشالهان أوجلو بتسديدة قوية لكنها اصطدمت فى الحائط ومرت بدون خطورة

39’ خطأ لصالح ميلان من على حدود منطقة جزاء المنافس بعد عرقلة إبراهيموفيتش

35’ تسديدة قوية من خوان كوادرادو من على حدود المنطقة تصدي لها دوناروما وابعدها الدفاع إلى ركنية

31’ بطاقة صفراء من نصيب أرون رامسي بعد تدخل قوي عل ريبيتش

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ بطاقة صفراء من نصيب إبراهيموفيتش بعد تدخل قوي على ماتياس دي ليخت

27’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق ريبيتش لكن تصدي لها بوفون وامسكها على مرتين

25’ تمريرات في منتصف الملعب بين لاعبي الفريقين

22’ ضغط مستمر من لاعبي الميلان فى محاولة للبحث عن هدف التقدم

20’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق ديفيد كالابريا ابعدها بوفون ببراعة

15’ ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

12’ ضغط قوي من جانب لاعبي يوفنتوس في محاولة لإيجاد ثغرة في دفاع أصحاب الأرض

10’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي يوفنتوس فى منتصف الميدان

8’ خطأ ليوفنتوس ينفذ بعرضية من باولوديبالا لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

7’ سيطرة على الكرة فى منتصف الميدان من جانب لاعبي الميلان

4’ إبراهيموفيتش سدد كرة قوية من خارج المنطقة لكن امسكها الحارس العملاق جونالويجي بوفون بثبات

2’ تسديدة قوية من فرانك كيسي من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر لمرمي الحارس جيانلويجي بوفون

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / رودريجو بنتانكور / لوكا كوكولو / جونزالو هيجواين / ديفيري / كارلو بينسوليو / أدريان رابيو / دانييلي روجاني / فويتشيك تشيزني / دانيلو / ويسلي

يوفنتوس يبداأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من جيانلويجي بوفون / أليكس ساندرو / ليوناردو بونوتشي / ماتيجيز دي ليجت / ماتيا دي شيليو / بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش / آرون رامسي / كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / خوان كوادرادو

/البدلاء / أسمير بيجوفيتش / جياكومو بونافينتورا / ماركو بريشينيني / رافاييل لياو / أنطونيو دوناروما / ماتيو دجابيا / دييجو لاكسالت / دانييل مالديني / ماتيو موساكيو / لوكاس باكيتا

يبدأ الميلان بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من جيانلويجي دوناروما / تيو هيرنانديز / أليسيو رومانيولي / سيمون كيير / دافيدي كالابريا / هاكان تشالهان أوجلو / إسماعيل بن ناصر / فرانك كيسيه / سامو كلاستييخو / إبراهيموفيتش / أنتي ريبيتش

تشكيل الفريقين:

كان البيانكونيري قد تأهل للدور النصف النهائي من بطولة الكأس بعد فوزه على نادي روما بنتيجة 1-3، أما ميلان فتمكن من الوصول لهذا الدور بعد فوزه على نادي تورينو بنتيجة 4-2.

تنازل يوفنتوس عن صدارة جدول الدوري الإيطالي بعد فوز الإنتر على ميلان في ديربي ميلانو بأربعة أهدافٍ لهدفين، حيث أصبح رصيد السيدة العجوز والنيراتزوري 54 نقطة، لكن الأفاعي في القمة بفارق الأهداف عن حامل لقب الكالتشيو..

بعد هزيمة البيانكونيري الغير متوقعة بنتيجة 1-2 أمام هيلاس فيرونا في الجولة 23 من عمر الدوري الإيطالي ، يستعد الفريق للقاء يمكن إطلاق عليه لقب ديربي أمام الروسونيري، وكان اليوفي قد تقدم بهدف أحرزه كريستيانو رونالدو في الدقيقة 65، لكن صاحب الأرض تمكن من إحراز هدف التعادل عن طريق اللاعب فابيو بوريني في الدقيقة 76 ثم تمكن اللاعب جيامباولو باتزيني من احراز هدف التقدم عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 86.