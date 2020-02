فيديو - بث مباشر: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا

46’ بداية الشوط الثاني

45+1’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

42’ بطاقة صفراء من نصيب ثيو هيرنانديز بعد تدخل قوي على خوان كوادرادو على حدود المنطقة

41’ تنفيذ الخطأ من هاكان تشالهان أوجلو بتسديدة قوية لكنها اصطدمت فى الحائط ومرت بدون خطورة

39’ خطأ لصالح ميلان من على حدود منطقة جزاء المنافس بعد عرقلة إبراهيموفيتش

35’ تسديدة قوية من خوان كوادرادو من على حدود المنطقة تصدي لها دوناروما وابعدها الدفاع إلى ركنية

31’ بطاقة صفراء من نصيب أرون رامسي بعد تدخل قوي عل ريبيتش

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ بطاقة صفراء من نصيب إبراهيموفيتش بعد تدخل قوي على ماتياس دي ليخت

27’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق ريبيتش لكن تصدي لها بوفون وامسكها على مرتين

25’ تمريرات في منتصف الملعب بين لاعبي الفريقين

22’ ضغط مستمر من لاعبي الميلان فى محاولة للبحث عن هدف التقدم

20’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق ديفيد كالابريا ابعدها بوفون ببراعة

15’ ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

12’ ضغط قوي من جانب لاعبي يوفنتوس في محاولة لإيجاد ثغرة في دفاع أصحاب الأرض

10’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي يوفنتوس فى منتصف الميدان

8’ خطأ ليوفنتوس ينفذ بعرضية من باولوديبالا لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

7’ سيطرة على الكرة فى منتصف الميدان من جانب لاعبي الميلان

4’ إبراهيموفيتش سدد كرة قوية من خارج المنطقة لكن امسكها الحارس العملاق جونالويجي بوفون بثبات

2’ تسديدة قوية من فرانك كيسي من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر لمرمي الحارس جيانلويجي بوفون

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / رودريجو بنتانكور / لوكا كوكولو / جونزالو هيجواين / ديفيري / كارلو بينسوليو / أدريان رابيو / دانييلي روجاني / فويتشيك تشيزني / دانيلو / ويسلي

يوفنتوس يبداأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من جيانلويجي بوفون / أليكس ساندرو / ليوناردو بونوتشي / ماتيجيز دي ليجت / ماتيا دي شيليو / بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش / آرون رامسي / كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / خوان كوادرادو

/البدلاء / أسمير بيجوفيتش / جياكومو بونافينتورا / ماركو بريشينيني / رافاييل لياو / أنطونيو دوناروما / ماتيو دجابيا / دييجو لاكسالت / دانييل مالديني / ماتيو موساكيو / لوكاس باكيتا

