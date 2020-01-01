بث مباشر: شاهد مباراة الفيحاء والشباب في الدوري السعودي 2020
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الفيحاء × الشباب
🔗 — بث مباشر لمباراة #الفيحاء_االشباب(الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 2️⃣ https://t.co/FnH7HQWPpO— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 14, 2020
تشكيل الشباب:
يبدأ المدرب بيدرو كايشينيا بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-3-3
مروان الحيدري
عبد الله الشامخ - أحمد شراحيلي - عبد لله الزوري - حسن معاذ
سيبا - عبد الملك الخيبري - كريستيان خوانكا
عبد الله الحمدان - ماكيتي ديوب - دانيلو أسبريا
⚽️ قائمة "الليوث" في مواجهة الليلة #الفيحاء_الشباب #الشباب pic.twitter.com/3diluf3OQO— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) August 14, 2020
البدلاء: عبد الله العويشر - نواف الدرويش - عبد الملك الشمري - وليد حزام - محمد الخيبري - فارس عويس - محمد عطية - ناصر العمران - فارس الدوسري.