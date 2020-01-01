بث مباشر: شاهد مباراة الشباب ضد أبها في الدوري السعودي 2020

الشباب - الوحدة

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الشباب ضد أبها في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020، والتي تقام في ملعب نادي الشباب