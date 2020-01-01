بث مباشر: شاهد مباراة الشباب ضد أبها في الدوري السعودي 2020
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الشباب 1 × 1 أبها
🔗 — بث مباشر لمباراة #الشباب_ابها (الجولة الـ27) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 3️⃣ https://t.co/mCJ6aM5Xot— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 24, 2020
تشكيل الشباب:
يبدأ المدرب بيدرو كايشينيا بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-3-3
مروان الحيدري
عبد الله الزوري - ألفريد ندياي - محمد سالم - حسن معاذ
عبد المجيد الصليهم - عبد الملك الخيبري
عبد الله الحمدان - كريستيان خوانكا - سيبا
دانيلو أسبريا
البدلاء: عبد الله العويشر - محمد الخيبري - نواف الدرويش - عبد الملك الشمري - فارس عويس - نواف الشهراني - وليد حزام - مرزوق الدوسري.
📝القائمة الأساسية لفريقي #الشباب و #أبها #الشباب_أبها pic.twitter.com/H9VuDHyGHI— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 24, 2020
تشكيل أبها:
يبدأ المدرب عبد الرزاق الشابي بالتشكيل التالي..
التشكيل | 4-2-3-1
عبد العالي محمدي
خالد الخثلان - مهدي تهرات - أمين عطوشي - كرم برناوي
أحمد النجعي - كريم عواضي
حسن القيد - سعد بقير - عبد الله القحطاني
طالح آل عباس
البدلاء: محمد الحساوي - عبد الله قيسي - عبد العزيز الدوسري - جهاد الزويد - نادر الشراري - أحمد الحبيب - طارق الشهراني - أسامة عاشور - فراس شواط.
هدف الشباب الأول عن طريق أسبريا في الدقيقة 12
د12' هدف للشباب! ⚽#اسبريا يسجل الهدف الأول #الشباب 1 : 0 #ابها— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 24, 2020
#الشباب_ابها
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/gOnv0rK9w1
هدف التعادل لأبها عن طريق سعد بقير في الدقيقة 67
د67' هدف لأبها! ⚽#سعد_بقير يسجل هدف التعادل#الشباب 1 : 1 #ابها— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 24, 2020
#الشباب_ابها
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/cuF1Rk9Zru