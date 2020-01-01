بث مباشر: شاهد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2020
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النصر 0 × 0 الهلال
🔗 — بث مباشر لمباراة #النصر_الهلال (الجولة الـ23) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 1️⃣ https://t.co/8mauUjhrsL— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 5, 2020
تعود الحياة مرة أخرى إلى كرة القدم السعودية بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، وستكون العودة بأفضل صورة ممكنة من خلال ديربي الرياض بين الهلال والنصر ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
ويحتل الموج الأزرق صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط عن العالمي، مما يجعل المباراة فرصة كبيرة أمام الهلال لتوسيع الفارق ووضع القدم الأولى في اتجاه إعادة لقب الدوري السعودي إلى خزائن النادي مجددًا.
بينما سعيّ النصر هو تقليص الفارق والاقتراب رويدًا رويدًا من الزعيم مستغلًا التوقف الطويل لمعالجة الأزمات الفنية والإدارية التي كانت سببًا مباشرًا في إتساع الفارق إلى هذا الحد.
الفريقان خاضا عددًا من المباريات الودية الاستعدادية على مدار آخر ثلاثة أسابيع، وقد فرض النصر بعض السرية على بعض هذه المباريات، فيما اطمئن الجانبان على مستوى اللاعبين قبل القمة المرتقبة.
تشكيل النصر:
يبدأ المدرب روي فيتوريا بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-3-3
براد جونز
عبد الرحمن العبيد - عمر هوساوي - عبد الإله العمري - سلطان الغنام
بيتروس - عبد الله الخيبري - يحيى الشهري
جوليانو - عبد الرزاق حمد الله - نور الدين أمرابط
📄 تشكيلة #العالمي الرسمية في مباراة #النصر_الهلال مساء اليوم في جولة #عيدنا_عيدين ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 5, 2020
بالتوفيق يا #عالمي 💛 #معاك_يانصر pic.twitter.com/6lh6n3N1If
البدلاء: وليد عبد الله - نايف الماس - عوض خميس - عبد الرحمن الدوسري - مختار علي - خالد الغنام - أحمد موسى - فهد الجميعة - عبد الفتاح آدم.
تشكيل الهلال:
يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-2-3-1
عبد الله المعيوف
ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سوو - محمد البريك
سلمان الفرج - جوستافو كوييار
سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - سيباستيان جيوفينكو
بافيتيمبي جوميس
📋 تعرّف على قائمة #كبير_آسيا في مواجهة النصر #الهلال 💙 #النصر_الهلال #عيدنا_عيدين pic.twitter.com/HhDEb6Esnr— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 5, 2020
البدلاء: محمد الواكد - عبد الله الحافظ - محمد جحفلي - مد الله العليان - محمد كنو - محمد الشلهوب - نواف العابد - أندريه كارييو - صالح الشهري.