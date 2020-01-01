بث مباشر: شاهد مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي 2020
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الهلال × الفتح
🔗 — بث مباشر لمباراة #الهلال_الفتح (الجولة الـ24) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 1️⃣ https://t.co/4jJYCb48xe— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 10, 2020
طالع جدول ترتيب الدوري السعودي من هنا...
تشكيل الهلال:
يبدأ لوشيسكو بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-2-3-1
عبد الله المعيوف
ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سوو - محمد البريك
محمد كنو - جوستافو كوييار
كارلوس إدواردو - سيباستيان جيوفينكو - سالم الدوسري
بافيتيمبي جوميس
📋 تعرّف على قائمة #كبير_آسيا في مباراة فريق الفتح #الهلال 💙 #الهلال_الفتح pic.twitter.com/NYvXyP71DR— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 10, 2020
تشكيل الفتح:
يبدأ فييرا بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-3-3
حبيب الوطيان
عبد الله اليوسف - علي لاجامي - مروان سعدان - ماتياس أجريجاراي
علي الحسن - محمد الفهيد - سفيان بن دبكة
باشكيم قادري - جوستاف ويخايم - توفيق بو حميد
عبد الله اليوسف - علي لاجامي - مروان سعدان - ماتياس أجريجاراي
علي الحسن - محمد الفهيد - سفيان بن دبكة
باشكيم قادري - جوستاف ويخايم - توفيق بو حميد
📝 تشكيلة #الفتح في مباراة اليوم— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) August 10, 2020
دعواتنا للنموذجي بالتوفيق 💙💚 #الفتح_الهلال pic.twitter.com/ieiqp2xkyG