الهلال v الفتح

بث مباشر: شاهد مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي 2020

التعليقات()
الهلال - جيوفينكو
شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الهلال ضد الفتح في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، والتي تقام في ملعب جامعة الملك سعود

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الهلال ضد الفتح

الهلال × الفتح

طالع جدول ترتيب الدوري السعودي من هنا...

اختيارات المحررين

المزيد من الفرق

    ترتيب هدافي الدوري السعودي

    تشكيل الهلال:

    يبدأ لوشيسكو بالتشكيل التالي:

    التشكيل | 4-2-3-1

    عبد الله المعيوف
    ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سوو - محمد البريك
    محمد كنو - جوستافو كوييار
    كارلوس إدواردو - سيباستيان جيوفينكو - سالم الدوسري
    بافيتيمبي جوميس

    تشكيل الفتح:

    يبدأ فييرا بالتشكيل التالي:

    التشكيل | 4-3-3

    حبيب الوطيان
    عبد الله اليوسف - علي لاجامي - مروان سعدان - ماتياس أجريجاراي
    علي الحسن - محمد الفهيد - سفيان بن دبكة
    باشكيم قادري - جوستاف ويخايم - توفيق بو حميد

    إغلاق