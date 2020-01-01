بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والجونة الودية

شاهد بالفيديو مباراة الأهلي والجونة الودية في إطار استعدادت الفريقين لعودة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد توقف النشاط منذ مارس الماضي بسبب الكورونا

الأهلي × الجونة

توقف الدوري المصري بعد انتشار فيروس كورونا في مصر والعالم في مارس الماضي، وبعد عدة أشهر تقرر عودته مسابقة الدوري العام في 6 أغسطس القادم.

خاض الأهلي مباراة ودية واحدة حتى الآن كانت ضد سموحة يوم الجمعة، وفاز فيها أبناء القلعة الحمراء 4-0، وسجل الأهداف محمود كهربا هدفين وجونيور أجايي ومروان محسن بواقع هدف لكلٍ منهما.

يحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، وخاض حتى الآن 17 مباراة فاز في 16 وتعادل واحدة فقط ولم يخسر، أما نادي الجونة فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، وخاض الفريق 18 مباراة حتى الآن فاز بـ5 وتعادل في 5 وخسر 8.

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يقدم لكم جول بث مباشر لمباراة الأهلي والجونة الودية التي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلي:

يبدأ المدرب رينييه فايلر بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - محمود متولي - ياسر إبراهيم - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

وليد سليمان - رمضان صبحي - جونيور أجايي

مروان محسن

رينيه فايلر يعلن تشكيل الفريق لمباراة الجونة الودية ✍️



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/gdnopwlkNi — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 28, 2020

تشكيل الجونة:

التشكيل | 4-2-3-1

إسلام طارق

عمرو السعداوي - محمد نجيب - لؤي وائل - أحمد صبحي

ناصر ناصر - محمد محسن

أحمد حمدي - ألان كيامبادي - إسلام محارب

أحمد ياسر ريان