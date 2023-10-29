فيديو: بث مباشر شاهد مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي السوبر الإفريقي 2023

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة صن داونز والأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي السوبر الإفريقي 2023 المقامة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد

يستمر النادي الأهلي المصري في سعيه خلف كل الألقاب الممكنة حين يحل موعد كروي جديد له في المسابقات الإفريقية.

هذه المرة وبعد أن أقصى سيمبا التنزاني بصعوبة بالغة من الدور ربع النهائي في بطولة دوري السوبر ليج الإفريقي لكرة القدم، يواجه صن داونز الجنوب الإفريقي.

وحقق صن داونز الفوز على بترو أتلتيكو ليصطدم بالعملاق الأحمر، والفائز من الثنائي سيواجه المنتصر من الترجي والوداد في النهائي الأول للبطولة.

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي.

قرر مارسيل كولر الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني

مروان عطية، أليو ديانج، أفشة

بيرسي تاو، رضا سليم، صلاح محسن.