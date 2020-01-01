فيديو - بث مباشر: ريال مدريد وريال سوسيداد.. لحظة بلحظة

تابع بالفيديو مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في إطار ربع نهائي في كأس ملك إسبانيا 2019-2020

ريال مدريد 0 × 1 ريال سوسيداد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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شاهد الهدف الأول لريال سوسيداد

36’ انطلاقة من أليكساندر إيساك من الجهة اليسري ثم يمررها إلى نورماند الذي تباطئ فى تسديد الكرة ليرسلها عرضية تصل سهلة إلى الحارس أريولا

35’ تسديدة قوية من خيمس رودريجيز من على حدود المنطقة تصدي لها الحارس ببراعة ثم ابعدها الدفاع قبل متابعة كريم بنزيمة

33’ توغل رائع من أليكساندر إيساك من داخل يسار المنطقة ثم سدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم

32’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق روبن لي نورماند لكن ابعدها مارسيلو بنجاح

31’ محاولات هجومية من لاعبي ريال مدريد للعودة من جديد في اللقاء

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول حيث نجح الضيوف فى التقدم بهدف على صاحب الأرض

28’ تسديدة قوية من توني كروس من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

27’ عرضية من ناتشو من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من أمام كريم بنزيمة

26’ ضغط قوي من ريال مدريد على دفاعات ريال سوسدياد الذي يعتمد على المرتدات

25’ انطلاقة وتوغل رائع من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري ثم مررها إلى كريم بنزيمة الذي حاول تسديد الكرة لكن تدخل الدفاع وابعدها من أمامه

24’ ضغط قوي من لاعبي ريال مدريد من أجل البحث عن هدف التعادل

الهدف جاء بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريقأليمساندر أيساك تصدي لها الحارس ألفونس أوريولا لترتد امام مارتن أوديجارد الذي سددها فى المرمي بنجاح

22’ جووووووووووووووووووووووول،،، الهدف الأول لريال سوسيداد عن طريق مارتن أوديجارد

20’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من خيمس رودريجيز لكنها مرت اعلى المرمي

18’ بطاقة صفراء من نصيب اللاعب روبين لي نورماند بعد تدخل قوي على خيميس رودريجيز على حدود المنطقة

17’ انطلاقة من مارسيلو من الجهة اليسري ثم أرسل عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

16’ تمريرة خطيرة تصل إلى عدنان يانزواي داخل يمين المنطقة ثم يسدد كرة قوية لكنها اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى ركنية

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

13’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

12’ محاولة التوغل من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

11’ بطاقة صفراء من نصيب مارتن اوديجارد

10’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي من مارتن أوديجارد على سيرخيو راموس

9’ تنفيذ الركنية بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

8’ تسديدة قوية من كريم بنزيمة من داخل يمين المنطقة لكن تصدي لها الحارس أليكس رومبيرو وتحولت إلى ركنية

7’ تمريرة طولية فى إتجاه فينيسيوس جونيور على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود خطأ بعد إصطدام الكرة فى يد البرازيلي

6’ صراع فى منتصف الميدان بين كلا الفريقين من أجل السيطرة على مجريات اللقاء

5’ تمريرة طولية من ناتشو فى إتجاه كريم بنزيمة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

4’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد على حدود المنطقة

3’ محاولة التسديد من رودريجيز من على حدود المنطقة لكنها اصطدمت فى الدفاع ووصلت سهلة بين أحضان الحارس أليكس روميرو

2’ تمريرات متتالية بين أقدام ريال سوسيداد فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / أندير بارينيتشيا / أندير جيفارا / مويا / أيهين مونيور / بورنو / خوسيبا زالدوا / ويليان جوزيه

ريال سوسيداد: يبدأ المدرب ايمانول الجواسيل بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليكس روميرو / أندوني جوروسابيل / أرينز إلوستوندو / روبين لي نورماند / ناتشو مونريال / ميكيل ميرينو / إيجور زوبيلديا / مارتن أوديجارد / ميكيل أويارزابال / ألكسندر ابساك / عدنان يانوزاي

البدلاء / فيرلاند ميندي / لوكا مودريتش / ثيبوه كورتوا / رافاييل فاران / إيسكو / رودريجو سيلفا / لوكا يوفيتش

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ألفونس أريولا / ناتشو / إيدير ميليتاو / سيرخيو راموس / مارسيلو / خيمس رودريجيز / فيدريكو فالفيردي / توني كروس / براهيم دياز / كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور

تشكيل الفريقين:

في المقابل، تأهل ريال سوسيداد إلى ربع النهائي بعد أن نجح في تجاوز عقبة أوساسونا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي لُعبت على ملعب أنويتا، ويطمح الفريق لاستكمال المغامرة بقيادة الثنائي الموهوب إيزاك وأوديجارد.

صعد المرينجي إلى تلك المرحلة عقب أن تغلب على ريال سرقسطة في ثمن النهائي بنتيجة عريضة برباعية نظيفة وسجل الأهداف كل من فاران، فاسكيز، فينيسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيما.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك في إطار دور ربع النهائي من البطولة، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./