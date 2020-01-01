بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي 2020

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الاتحاد والفيحاء في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020، والتي تقام في الجوهرة المشعة

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء

الاتحاد 2 × 0 الفيحاء

🔗 — بث مباشر لمباراة #الاتحاد_الفيحاء (الجولة الـ27) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 1️⃣ https://t.co/kUB7iDxo5M — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 24, 2020

في ظل مباريات الجولة السابعة والعشرون من الدوري السعودي، يلتقي فريقي الاتحاد والفيحاء على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم الإثنين 24 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 5 محرم 1442 هجريًا، الساعة 8:50 بتوقيت مكة المكرمة.

المزيد من الفرق

البرتقالي متواجد في المركز الحادي عشر في ترتيب جدول الدوري، برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين فقط عن العميد صاحب المركز الثاني عشر، والذي يواصل نتائجه المتواضعة منذ العودة من توقف فيروس كورونا.

تعادل الاتحاد مع الفيصلي في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي للفريقين، بعد ثلاث هزائم متتالية تمكن النمور من الفوز على الاتفاق ثم التعادل إيجابيًا مع عنابي سدير في مباراة متواضعة في الأداء من الفريقين.

كذلك انتهت مباراة الفيحاء الأخيرة مع الشباب بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل فريق بعد أربعة هزائم متتالية، وواصل التعادل في مباراة نادي ضمك التي كانت الأخيرة قبل مباراته المنتظرة مع العميد يوم الإثنين، وبالتأكيد يأمل الفريق بتحقيق أكبر عدد من النقاط ممكن قبل انتهاء الدوري.

تشكيل الاتحاد:

يبدأ المدرب كاريلي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - برونو أوفيني - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

عبد الإله المالكي - كريم الأحمدي - عبد العزيز البيشي

فهد المولد - رومارينيو - أنيس البدري

البدلاء: فواز القرني - طارق عبد الله - خالد السميري - عبد المحسن فلاتة - محمد العوفي - هارون كمارا - عبد الرحمن العبود - عوض الناشري - ليوناردو خيل.

تشكيل الفيحاء:

يبدأ المدرب سيماو بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

مسلم آل فريج

هاني الصبياني - جيجي - سامي الخيبري - محمد البقعاوي

نيتو - عبد الرحمن البركة

صامويل أوسو - كارلوس فيانويفا - أرسينيو

فانيفا أندرياتسيما

البدلاء: فهد الشمري - نواف الصبحي - مخير الرشيدي - أحمد بامسعود - حسن جعفري - مهند عوض - عبد الله المطيري - عثمان يحيى - حمد الجهيم.

الهدف الأول للاتحاد عن طريق رومارينيو في الدقيقة الثالثة

رومارينيو يضيف الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الخامسة