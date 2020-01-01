بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي 2020
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الاتحاد 0 × 0 الاتفاق
🔗 — بث مباشر لمباراة #الاتحاد_الاتفاق (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 1️⃣ https://t.co/zmLrTkp6E1— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 14, 2020
تشكيل الاتحاد:
يبدأ المدرب فابيو كاريلي بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-3-3
مارسيلو جروهي
حمدان الشمراني - برونو أوفيني - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد
عبد الإله المالكي - كريم الأحمدي ـ ليوناردو خيل
رومارينيو ـ فهد المولد - عبد الرحمن العبود
قائمة الفريق الكروي الأول في لقاء #الاتحاد_الاتفاق #الاتحاد_قوة pic.twitter.com/yQCqOcX6nZ— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 14, 2020
البدلاء: فواز القرني - مهند الشنقيطي - خالد السميري - عبد المحسن فلاته - محمد الموفي - هارون كمارا - عبد العزيز البيشي - عوض الناشري - عبد العزيز العرياني.
ما هو التشكيل المتوقع للاتفاق؟
يبدأ المدرب خالد العطوي بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-1-4-1
رايس مبولحي
سعد السلولي - سعيد الربيعي - عبد الله الخطيب - صالح القميزي
إبراهيم محنشي
نعيم السليتي - سوزا - فيليب كيش - سليماني دوكارا
هزاع الهزاع
📋 تشكيلة #الاتفاق في مباراة اليوم #الاتحاد_الاتفاق ..— نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 14, 2020
بالتوفيق لفارس الدهناء 🟢🔴🐎 pic.twitter.com/itPVLZVHUE
البدلاء: محمد الحايطي - علي هزازي - سعد خيري - فهد غازي - صالح العمري - حامد الغامدي - محمد الكويكبي - عبد الله السالم - ماهر محمد.