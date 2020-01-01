الإتحاد v الإتفاق

بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي 2020

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فهد المولد - الأهلي - الاتحاد
شاهد بالفيديو مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، والتي تقام في الجوهرة المشعة

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الاتحاد 0 × 0 الاتفاق

تشكيل الاتحاد:

يبدأ المدرب فابيو كاريلي بالتشكيل التالي:

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    التشكيل | 4-3-3

    مارسيلو جروهي
    حمدان الشمراني - برونو أوفيني - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد
    عبد الإله المالكي - كريم الأحمدي ـ ليوناردو خيل
    رومارينيو ـ فهد المولد - عبد الرحمن العبود

    البدلاء: فواز القرني - مهند الشنقيطي - خالد السميري - عبد المحسن فلاته - محمد الموفي - هارون كمارا - عبد العزيز البيشي - عوض الناشري - عبد العزيز العرياني.

    ما هو التشكيل المتوقع للاتفاق؟

    يبدأ المدرب خالد العطوي بالتشكيل التالي:

    التشكيل | 4-1-4-1

    رايس مبولحي
    سعد السلولي - سعيد الربيعي - عبد الله الخطيب - صالح القميزي
    إبراهيم محنشي
    نعيم السليتي - سوزا - فيليب كيش - سليماني دوكارا
    هزاع الهزاع

    البدلاء: محمد الحايطي - علي هزازي - سعد خيري - فهد غازي - صالح العمري - حامد الغامدي - محمد الكويكبي - عبد الله السالم - ماهر محمد.

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