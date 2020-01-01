فيديو - بث مباشر: الأهلي والزمالك.. لحظة بلحظة

الأهلي 0 × 0 الزمالك

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30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

28’ تمريرة من محمد هاني من الجهة اليمنى إلى أليو ديانج على حدود المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكنها مرت على حافة القائم الايسر بقليل

27’ انطلاقة من أشرف بنشرقي من الجهة اليسري لكن تدخل معه بتغطية رائعة حسين الشحات لتتحول الكرة إلى ضربة مرمى

26’ توقف اللقاء لسقوط محمد مجدي أفشة ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

25’ انطلاقة من أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى لكن تدخل رائع من ياسر إبراهيم واستخلصها بنجاح

24’ انطلاقة من علي معلول من الجهة اليسري وتمريرة ثنائية مع جونيور اجاي لكن استخلصها محمود علاء بنجاح

23’ تمريرات بين أقدام لاعبي الاهلي فى منتصف الميدان

22’ خطأ للنادي الأهلي نفذها على معلول بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع برأسية تصل سهلة بين أحضان أبو جبل

20’ خطأ لصالح الأهلي بعد تدخل قوي من فرجاني ساسي على جونيور اجاي فى منتصف الميدان

19’ شاهد هدف الأهلي الملغي بداعي التسلل

الأهلي يسجل ولكن الهدف يلغي بداعي التسلل #الأهلي_الزمالك#كلاسيكو_العرب_على_أبوظبي_الرياضية



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18’ عرضية من حسين الشحات من الجهة اليمنى ارتقلي لها جيرالدو وسددها برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

17’ تمريرات بين أقدام لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان

15’ شاهد خطأ عبدالشافي وانفراد اجاي

"بتعمل إيه يا عبد الشافي.. لا أنت رايح ولا أنت جاي"

كيف علق عامر عبد الله على فرصة #الأهلي الضائعة@Amer_Abdulla

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14’ انطلاقة من محمد عبدالشافي من الجهة اليسري وتمريرة ثنائية بين بن شرقي الذي مررها طولية فى إتجاه عبدالشافي لكنها قوية للغاية تحولت إلى ضربة مرمي

13’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من طارق حامد على محمد مجدي أفشة

12’ هدف للنادي الأهلي عن طريق جيرالدو لكن الحكم يشير بوجود تسلل على محمد مجدي أفشة

11’ تمريرة تصل إلى مصطفى محمد على حدود المنطقة ليستلمها بدوران ويسددها تسديدة قوية للغاية مرت على حافة القائم الأعلي لمرمى الشناوي

10’ مصطفى محمد يسدد كرة رائعة من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر لمرمى الشناوي

9’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن عمرو السولية لكن أمسكها الحارس أبو جبل بثبات

8’ عرضية من عليى معلول من الجهة اليسري لداخل المنطقة حاول استلمها جونيور أجاي لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

7’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق حسين الشحات لكن استخلصها عبدالشافي وابعدها إلى رمية تماس

6’ ضغط من لاعبي النادي الأهلي على دفاعات الزمالك فى محاولة لإدراك هدف مبكر

5’ عرضية أرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد هاني لكن استخلصها محمد عبدالشافي من قلب منطقة الخطورة

4’ يارباااااااااااااه،،،، خطأ فادح من عبدالشافي أمام جونيور أجاي الذي استخلص الكرة وانفرد بها وسددها اصطدمت فى أبو جبل لترتد امام جيرالدو الذي سددها فى الشباك الخارجية

3’ انطلاقة من فرجاني ساسي من على حدود المنطقة ثم أرسلها فى إتجاه يوسف أوباما لكن استخلصها رامي ربيعة بخطأ لصالح النادي الأهلي

2’ تمريرة طولية من عليى معلول على الجهة اليمنى إلى حسين الشحات الذي توغل لداخل المنطقة وارسلها عرضية فى إتجاه محمد مجدي أفشة لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمى

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

أجواء رائعة في استاد محمد بن زايد

بالأبيض والأحمر..

شاهد هذه اللوحة الرائعة في استاد محمد بن زايد#الأهلي_الزمالك#كلاسيكو_العرب_على_أبوظبي_الرياضية



حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية وتابع البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك حصرياً بتقنية الـ4K في دول مجلس التعاون الخليجي مجاناً عبر الرابطhttps://t.co/EsnSIN8IkF pic.twitter.com/92e9A3zaEb — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 20, 2020

البدلاء / محمد عواد / عبدالله جمعة / محمد عبد السلام / شيكابالا / مصطفى فتحي / محمد أوناجم / إمام عاشور

الزمالك: يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد أبو جبل / حازم أمام / محمود علاء / محمود حمدي / محمد عبد الشافي / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أباما / أحمد سيد زيزو / أشرف بنشرقي / مصطفى محمد

البدلاء / شريف إكرامي / محمود متولي / أيمن أشرف / أحمد فتحي / وليد سليمان / محمود كهربا / أليو بادجي

الأهلي: يبدأ المدرب رينيه فايلر بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد الشناوي / محمد هاني / ياسر إبراهيم / رامي ربيعة / علي معلول / أليو ديانج / عمرو السولية / محمد مجدي أفشة / حسين الشحات / جيرالدو دا كوستا / جونيور أجاي

تشكيل الفريقين:

في المقابل، سيرغب الزمالك في الثأر من الخسارة السابقة التي تعرض لها ضد الأهلي وكانت في مباراة السوبر أيضًا بشهر سبتمبر الماضي، عندما تعرض للهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك تحت قيادة مدربه الصربي ميتشو، فهل يتغير الوضع مع الفرنسي كارتيرون ويستطيع رد الاعتبار لفريقه الحالي وضد ناديه السابق؟

يسعى المارد الأحمر لمواصلة التفوق على الغريم التقليدي، كما هي العادة في أغلب المواجهات السابقة بين الطرفين، ومهما كانت حالة الفارس الأبيض يبقى للفوز عليه مذاق مختلف تمامًا وبالأخص إذا كان الانتصار يساوي بطولة، فهل ينجح الشياطين الحُمر في تحقيق ثاني الألقاب تحت قيادة السويسري فايلر؟

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي ضد الزمالك في مباراة كأس السوبر ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة.