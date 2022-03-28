فيديو | بالنداء على ماني والشتائم .. جماهير السنغال تستفز صلاح!

وصلت بعثة المنتخب المصري إلى السنغال قبل ساعات استعدادًا لخوض مباراة إياب الدور الحاسم من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

الوصول لم يكن سلسًا كما توقع البعض، حيث استقبلت جماهير المنتخب السنغالي عناصر المنتخب المصري بالكثير من الهتافات ومحاولات تصدير الضغط.

جماهير المنتخب السنغالي استقبلوا نجوم الفراعنة بالكثير من الهتافات، كان أبرزها لساديو ماني نجم ليفربول وأمام أعين محمد صلاح في محاولات لاستفزازه.

بالإضافة إلى ذلك كان هناك العديد من الألفاظ النابية في استقبال الجماهير، بعضها باللغة العربية وغيرها كان بالفرنسية.

بعض نجوم المنتخب المصري استجابوا لتلك الهتافات، وكان على رأسهم مصطفى محمد مهاجم الفريق الذي رد على أحد الجماهير الذين كانوا يهتفون باسم ساديو ماني.

مباراة الذهاب في ملعب القاهرة كانت قد انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف، بالرغم من الضغط السنغالي الرهيب طوال اللقاء.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري في حاجة للتعادل بأي نتيجة أو الفوز، أو حتى الخسارة بفارق هدف بشرط التسجيل ليتأهل لكأس العالم قطر 2022.