فيديو | بالقرآن والدعاء .. أبو تريكة يفتتح أول استوديو في كأس العالم 2022

أبو تريكة يتوجه للدعاء من أجل نجاح قطر في كأس العالم

افتتح محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي، أول استوديو تحليلي في كأس العالم قطر 2022، بترتيل آية قرآنية، بالإضافة إلى الدعاء إلى دولة قطر.

تريكة قال خلال الاستوديو التحليلي: "أشعر بالفخر أن العالم تذكر منذ 1930 موعد انطلاق كأس العالم لأول مرة، أن هناك دول عربية إسلامية، ولذلك أحب أن أبدأ الاستوديو بآية قرآنية".

ورتل أبو تريكة آية من سورة الحجرات، والتي تنص: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ".

أسطورة الكرة المصرية أضاف: "اعرفونا واحكموا علينا جيدًا، قطر بلد عربي إسلامي ينظم حدث عالمي، ومن يعرف قطر وظروفها سيقع في حبها، شكرًا لقطر والعالم مدين باعتذار لها".

وأضاف: "قطر ستُبهر العالم وسنفتخر بها كعرب ومسلمين، بأن دولة عربية إسلامية تعتز بالهوية الإسلامية والعربية لها، ونتمنى التوفيق لها".

واختتم محمد أبو تريكة تصريحاته قائلًا: "أحب قطر وأدعوا لها بأن يمن عليها الله بالأمن والأمان ويديم عليها الرخاء ويحفظها من كل سوء".