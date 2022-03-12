البرازيل
فيديو | بالطائرات .. قطر والاتحاد الدولي يتمنيان الشفاء لبيليه!
8:15 م غرينتش+2 3/12/2022
تسيطر تطورات حالة النجم البرازيلي التاريخي بيليه الصحية على عالم كرة القدم في الساعات الأخيرة بالرغم من بداية المراحل الإقصائية من كأس العالم المقام في قطر.
وبسبب حالته الصحية المتدهورة في الساعات الماضية ظهرت في قطر مجموعة من الطائرات المسيرة التي كتبت كلمات ودعوات الشفاء لبيليه.
جاء هذا في مقطع فيديو نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه في موقع "تويتر"، ويظهر فيه في البداية قميص بيليه في السماء باسمه ورقمه.
وبعد ذلك بلحظات تغير الطائرات من وضعيتها لتكتب: "بالشفاء العاجل يا بيليه" فوق الماء، مع مجموعة من العروض المائية.
Get well soon, @Pele 🙏🔟🇧🇷 pic.twitter.com/QPZGpxwupL— FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022
جدير الذكر أن آخر التطورات حول صحة بيليه تؤكد أن النجم البرازيلي توقف عن الاستجابة للعلاج الكميائي بشكل تام.