فيديو | بالزي السعودي .. نجل كريستيانو رونالدو يتجول في أسواق الرياض

نجل رونالدو يرتدي الثوب السعودي

بدأ تأثير الثقافة السعودية يظهر على عائلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد استقرارهم في العاصمة السعودية الرياض، بعد انضمامه إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويعيش رونالدو مع عائلته في الرياض، وذلك بعد انتقاله إلى النصر في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما تم فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ورصد أحد السعوديين المتواجدين في أسواق الرياض، ظهور عائلة رونالدو أثناء السير داخل أحد المولات، من أجل التبضع وشراء بعض الاحتياجات.

وفي الفيديو ظهر جونيور نجل كريستيانو وهو يرتدي الثوب السعودي، ليُظهر تأثره بالثقافة السعودية، وذلك رفقة باقي أفراد عائلته.

وكان متواجدًا أيضًا ضمن أفراد العائلة، ماريا أفيرو والدة كريستيانو، والتي حاول التحدث معها أحد الجماهير، والذي أكد لها على أن رونالدو هو الأفضل.