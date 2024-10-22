فيديو| إيماءة تحمل ألف معنى.. ألفونسو ديفيس يرفض شعار ريال مدريد!

حركة بسيطة ولكنها ذات معان كثيرة

لقطة مثيرة للجدل حدثت في ملهى ليلي بينما كان ألفونسو ديفيس يحتفل مع أصدقائه، لكنها كانت وثيقة الصلة بموقفه التعاقدي.

التقط للدولي الكندي فيديو وهو يرقص مع بعض المقربين على أغنية "GASOLINA" الشهيرة للمطرب البورتوريكي دادي يانكي، والتي تقال كلماتها كلها بالإسبانية.

حينها رفع أحد المشجعين، هاتفه في وجه ديفيس وعليه شعار ريال مدريد بينما تبادل مع ديفيس الرقص على الأغنية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما كان من ديفيس إلا أن فتح شاشة هاتفه، ليظهر له شعار بايرن ميونخ، النادي الذي يملك معه عقدًا حتى الصيف المقبل فحسب، وينتظر أن يرحل منه مجانًا إلى ريال مدريد.

أحد المشجعين لبرشلونة نشر المقطع على "إكس" مع عبارة: "أبكي من الضحك حين أرى ألفونسو ديفيس وهو يضع ريال مدريد في مكانه!".