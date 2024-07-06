فيديو| إيقاف مباراة دجوكوفيتش في ويمبلدون بسبب فوز إنجلترا في اليورو!

احتفالات بفوز إنجلترا أثناء مباراة دجوكوفيتش في ويمبلدون...

توقف لقاء التنس الذي يجمع بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والأسترالي أليكسي بوبيرين، في بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوز منتخب إنجلترا، في بطولة يورو 2024.

وتأهل المنتخب الإنجليزي، إلى نصف نهائي بطولة يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا، بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره السويسري بنتيجة 5/3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل لكل فريق.

وأثناء مباراة الدور الثالث لبطولة ويمبلدون للتنس بين دجوكوفيتش وبوبيرين، المقامة في إنجلترا، هتفت الجماهير الموجودة في الملعب وصفقت بحرارة بعد وصولها نبأ تأهل المنتخب الإنجليزي، إلى نصف النهائي وتوقف اللقاء لدقائق معدودة.

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وتعد هذه ثاني مرة يتأهل فيها المنتخب الإنجليزي بصعوبة في كأس الأمم الجارية، بعدما قلب نتيجة مباراته الأخيرة ضد سلوفينيا في اللحظات الأخيرة بهدفين لجود بيلينجهام وهاري كين.

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي، سينتظر الفائز من مباراة هولندا، وتركيا في نصف نهائي اليورو، والمقرر إقامته يوم الأربعاء القادم على ملعب سيجنال إيدونا بارك.