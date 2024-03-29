فيديو | إندريك يرد الجميل لبالميراس باحتفال استثنائي.. ويفزع جماهير ريال مدريد!

"هذا النادي سيظل دائمًا في قلبي"

قاد النجم البرازيلي الواعد إندريك، فريقه الحالي بالميراس لتحقيق الفوز على فوريزونتينو، بهدف دون رد، والتأهل إلى نهائي بطولة باوليستا، ليضرب موعدًا ناريًا مع سانتوس.

ويواصل الفتى الشاب الذي ينتظر ريال مدريد وصوله الصيف المقبل، تألقه في الملاعب البرازيلية، بعد 4 أيام فقط من تسجيل هدفه الدولي الأول مع منتخب البرازيل في شباك إسبانيا، خلال مباراة ودية أقيمت على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

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وتمكن إندريك من تسجيل هدف المباراة الوحيد وجاء مع حلول الدقيقة 53 من زمن شوط المباراة الثاني، وجاء الهدف بعدما استلم الكرة أمام علامة الجزاء ليسددها بيسراه في الشباك.

لكن لم تكن الليلة سعيدة بالكامل على إندريك، حيث تعرض لإصابة في الدقيقة 73، واضطر مدرب بالميراس لاستبداله وإشراك زميله روني بدلًا منه، خوفًا من تفاقم الإصابة، وهو ما أصاب جماهير ريال مدريد بالقلق على الصفقة المرتقبة، لكن أغلب التقارير تؤكد سلامته.

وعقب المباراة، كشف إندريك في تصريحات تليفزيونية نقلتها شبكة "RMC"، عن سبب احتفاله بالهدف من خلال رفع شعار نادي بالميراس، قائلًا: "أنا ممتن لهذا النادي للغاية. الفريق الذي، بغض النظر عن أي شيء، سيظل دائمًا في قلبي".

وأضاف: "بالميراس هو النادي الذي عندما لم يكن لدي أي شيء، عندما لم أكن أحدًا.. كان هو النادي الوحيد الذي أرادني حقًا، والذي راهن بكل شيء علي. قد يغير حياة عائلتي، سأفعل كل ما يمكنني فعله لإظهار أن بالميراس في قلبي".