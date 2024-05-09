فيديو | "إصلاح ما تم تخريبه" .. محمد نور يرد على اتهامات استغلال الاتحاد لتحقيق "مصالح شخصية"

محمد نور واجه تشكيكات عديدة..

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أعلن محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، دعمه الكبير لقلعة العميد، وجميع الإدارات، مهما كانت الأسماء.

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محمد نور أحد أبناء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ حيث مثله في الفترة من 1996 إلى 2016، ولم يخرج سوى لمدة موسم رياضي واحد فقط، عندما لعب معارًا في النصر.

وقال نور في مقطع فيديو، مساء اليوم الخميس: "أنا مع الاتحاد في السراء والضراء.. لا يهمنا الأسماء، وندعم كافة الإدارات".

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وشدد أسطورة الكرة السعودية، على أن العميد هو من صنع اسمه وتاريخه، مؤكدًا على أن حضوره مباريات الفريق الأول، أقل شيء ممكن يقدّمه لهذا الكيان الكبير.

ونفى محمد نور، الاتهامات التي يوجهها له البعض، بمحاولة تحقيق "مصالح شخصية" في الاتحاد، لافتًا إلى أنه يحاول إصلاح ما تم تخريبه في النادي، دون أي أهداف.

جدير بالذكر أن أنمار الحائلي، أعلن رحيله من منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، مع تأكيدات من لؤي ناظر، على ترشحه في الانتخابات القادمة.

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