فيديو إباحي وسخرية واسعة .. اختراق حساب موسيماني على تويتر!

موسيماني تعرض لموقف محرج على تويتر

shahid

تورط الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي في موقف محرج، بسبب اختراق حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية.

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واحتفل موسيماني منذ أيام بقيادته لفريق الأهلي، للصعود والعودة مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين، بعد نتائجه الطيبة في بطولة دوري يلو.

وتداولت الجماهير عبر موقع "تويتر" قيام موسيماني بالإعجاب بفيديو إباحي من خلال حسابه على الموقع، الأمر الذي تسبب في سخرية واسعة بين الجميع.

ولكن موسيماني أعلن عبر حسابه، عن استعادة السيطرة على حسابه الخاص، بعد أن تعرض للاختراق من جانب مجموعة لم يُعلن عن هويتها.

وعلق موسيماني قائلًا: "تم اختراق حسابي من جانب أشخاص سيئين، وهذه ليست المرة الأولى، وأشكر لمن تمكن من المساعدة واستعادة حسابي الحمد لله".

Shahid