فيديو | أول هاتريك .. كريم بنزيما "المتوهج" بعد إقالة نونو سانتو يقود الاتحاد لاكتساح أبها

نادي الاتحاد يكتسح أبها في دوري روشن السعودي للمحترفين

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في أول مباراة بعد إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، أبدع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وأمتع جميع عشاقه حول العالم، بفوز كبير على أبها (4-2)، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وبهذه النتيجة.. ارتقى الاتحاد، إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 24 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "المتصدر".

الاتحاد دخل المباراة بقوة رهيبة؛ حيث ضاعت فرصة محققة من البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، في الثانية 15 من عمر الشوط الأول.

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وفي الدقيقة الرابعة، عاد النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، لتشكيل الخطورة على مرمى أبها، قبل أن يسدد زميله البرازيلي رومارينيو، كرة خطيرة، بعدها بدقيقة واحدة فقط.

رومارينيو تعرض لـ"الإصابة" خلال تسديده الكرة؛ ليتم استبداله في الدقيقة التاسعة، بزميله الشاب مروان الصحفي، الذي أهدر فرصة كبيرة في الدقيقة 11.

وبدأ أبها ينشط بشكل ملحوظ في المباراة، بعد مرور الثلث ساعة الأولى؛ حيث سنحت له فرصتين خطيرتين في الدقيقتين 26 و29.

وبعد النشاط الأبهاوي.. عاد الاتحاد للضغط من جديد؛ حتى تحصل على ركلة جزاء، ترجمها بنزيما بنجاح داخل الشباك، في الدقيقة 38، معلنًا عن الهدف الأول في المباراة.

وواصل بنزيما توهجه في المباراة؛ حيث كاد أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 40؛ لولا تألق حارس مرمى نادي أبها، الذي أبعد الكرة بصعوبة.

وتحسن نادي أبها كثيرًا، في بداية الشوط الثاني؛ حيث استغل الكاميروني كارل إيكامبي، خطأ من البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الاتحاد، في إبعاد الكرة؛ ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 51.

لكن.. بنزيما المتوهج، عاد وصنع هدفًا بدوران عالمي، إلى زميله إيجور كورونادو، الذي سجل في الدقيقة 54، قبل أن يتكفل المهاجم الفرنسي بنفسه، بتسجيل هدفين في الدقيقتين 67 و69؛ ليدوّن أول هاتريك له، منذ الانضمام إلى الاتحاد، في صيف العام الحالي.

وعندما كان العميد الاتحادي، يبحث عن المزيد من الأهداف، تمكن فهد الجميعة، جناح نادي أبها، في تقليص النتيجة، بهدف في الدقيقة 85.

وأحرز الموهبة الشابة فرحة الشمراني، هدفًا خامسًا للاتحاد؛ إلا أن الحكم قام بإلغائه، بداعي وجود خطأ على زميله مروان الصحفي، لتنتهي المباراة (4-2).

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