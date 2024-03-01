فيديو | لأول مرة .. هدف تاريخي "فريد من نوعه" لنجولو كانتي في كلاسيكو الهلال والاتحاد

كانتي يكتب تاريخًا شخصيًا أمام الهلال..

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سجل النجم الفرنسي المتألق نجولو كانتي، متوسط ميدان نادي الاتحاد، هدفًا رائعًا أمام فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، في كلاسيكو المملكة الكبير.

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الاتحاد يحل ضيفًا على الهلال - حاليًا -، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

كانتي حول بـ"رأسية رائعة"، عرضية زميله الشاب زكريا هوساوي، إلى داخل شباك الزعيم الهلالي، في الدقيقة الثانية عشر من عمر الكلاسيكو.

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وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات؛ هذا هو الهدف الأول بـ"الرأس" الذي يسجله متوسط الميدان الفرنسي، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

وقد يكون هذا الهدف الفريد من نوعه لنجولو كانتي، السبب في إيقاف سلسلة الأرقام القياسية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن كانتي البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الاتحاد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

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