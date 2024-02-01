فيديو | أول سؤال من تركي آل الشيخ إلى كريستيانو رونالدو بعد صدمة "الرقصة الأخيرة"!

تركي آل الشيخ يلتقي مع كريستيانو رونالدو..

حرص معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على مقابلة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، قبل انطلاق صافر بداية مباراة إنتر ميامي الأمريكي.

رونالدو والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي، يغيبا عن المباراة التي حملت اسم "الرقصة الأخيرة"، والتي تأتي ضمن منافسات بطولة كأس "موسم الرياض" الودية؛ بسبب معانتيهما من الإصابة.

ونشرت فضائية "الإخبارية"، مقطع فيديو يجمع آل الشيخ مع الأسطورة البرتغالية؛ حيث حرص معالي المستشار على ممازحة اللاعب، بعد تأكد غيابه.

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تركي آل الشيخ سأل كريستيانو رونالدو، الذي كان يرتدي قميصًا أبيضًا؛ قائلًا: "أين اللون الأصفر؟!"؛ في إشارة إلى ملابس الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

جدير بالذكر أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، ألمح إلى جاهزية كريستيانو، لمباراة النصر أمام الهلال، يوم 8 فبراير الجاري، في ختام منافسات كأس "موسم الرياض".