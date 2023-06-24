فيديو | أهدر فرصة فذهب لتوقيع قمصان الجماهير .. فينيسيوس بـ"نيولوك" مثير للجدل!

النجم البرازيلي شارك في مباراة ودية مع رونالدينيو ومجموعة من النجوم.

ظهر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بتصفيفة شعر جديدة أثارت بعض الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر شعره طويلًا عن المعتاد بكثير.

جاء هذا في مباراة ودية ظهر فيها النجم البرازيلي رفقة رونالدينيو وغيره من النجوم الكبار مثل رونالدو وروبرتو كارلوس وكافو وديبالا وغيرهم.

ولعب فينيسيوس بقميص الفريقين خلال المباراة وسجل من صناعة رونالدينيو ولكنه أهدر فرصة لا تضيع قدمها له باولو ديبالا.

وعقب أن أهدر تلك الفرصة توجه بشكل مباشر إلى الجماهير في المدرجات خلف المرمى ليقوم بالتوقيع على قمصان كرة القدم.

جدير بالذكر أن المباراة التي أقيمت في مدينة أورلاندو الأمريكية لم تكتمل في نهاية المطاف بسبب هبوب عاصفة، حيث تم تعليقها.