فيديو | أنشيلوتي يُهدي مشجع مغربي في سان ماميس بالعلكة!

موقف طريف بين أنشيلوتي ومشجع مغربي!

انتشر فيديو طريف على منصة "تيك توك" ظهر فيه مشجع مغربي، يقوم بمنادات كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من أجل الحصول على علكة.

المشجع المتواجد في مدرجات سان ماميس، قام بالنداء على أنشيلوتي من أجل الحصول على العلكة، واستجاب المدرب الإيطالي لتلبية طلبه وقام بإعطائها له.

أنشيلوتي يشتهر بمضغ العلكة طوال المباريات من أجل الابتعاد عن التدخين الممنوع في مباريات كرة القدم، وكذلك لأنه يرى أنها تساعده على التركيز بسبب تنشيطها لضخ الدم في الدماغ مما تساهم في اتخاذه للقرارت السليمة أثناء المباريات.

ريال مدريد خرج من مواجهة أتلتيك بيلباو منتصرًا بهدفين دون رد من توقيع كريم بنزيما وتوني كروس.

الجدير بالذكر أن النادي الملكي عاد للانتصارات في بطولة الدوري الإسباني بعد الهزيمة في الجولة الماضية من فياريال، ليتواجد في المركز الثاني خلف برشلونة المُتصدر بفارق ثلاث نقاط.