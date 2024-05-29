فيديو | "أنا الرئيس".. إيتو ينفجر في وجه مدرب الكاميرون الجديد ويشتبك مع مسؤول كبير!

الأزمة مشتعلة..

نشبت مشادة كلامية بين صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، ومدرب المنتخب الجديد البلجيكي مارك بريس.

وفقد أسطورة الكاميرون أعصابه وتحدث بشكل سيئ، في ظل تعيين المدرب مباشرة من قبل وزير الرياضة في البلاد، دون أخذ رأي رئيس اتحاد الكرة، ما أغضب نجم برشلونة وتشيلسي السابق.

واحتج الاتحاد الكاميروني على تلك الخطوة في بيان رسمي وقتها، قائلًا إن "الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تتعارض مباشرة مع المرسوم الذي يحدد تنظيم وتشغيل الفرق الوطنية لكرة القدم، مما يقوض سلطة الاتحاد وعملياته"، قبل أن يتفق الطرفان فيما بعد على إسناد المهمة إلى المدرب البلجيكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقاء متوتر بين إيتو والمدرب الجديد، إذ قال النجم الكاميروني: "أنا الرئيس، لا تتحدث معي بهذه الطريقة، هل تعتقد أنني أستطيع القيام بذلك في بلجيكا؟ فكيف تعتقد أنه يمكنك القيام بذلك في الكاميرون؟".

وأضاف: "إذا كنت تريد العمل معنا.. أنت مدرب لأنني عينتك، وليس لأن شخصًا آخر عينك، مهما فعلت أيها المدرب فأنا من يتحمل المسؤولية، أنا رئيس الاتحاد".

وعلى هامش تقديم المدرب، وقعت مشادة عنيفة بين إيتو ومستشار وزير الرياضة، الذي غادر القاعة، حسب مقطع الفيديو.

وتستعد الكاميرون لخوض مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 أمام كاب فيردي وأنجولا يومي 8 و11 يونيو المقبل.