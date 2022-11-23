فيديو | أمير قطر يداعب جمهور السعودية: "مش أول مباراة وخلاص!"
مازح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الجمهور السعودي، الذي التف حوله خارج استاد لوسيل، لالتقاط الصورة التذكارية، عقب الفوز أمام الأرجنتين، مطالبًا إياهم بدعم منتخب بلادهم لمواصلة الانتصارات.
الأخضر السعودي حقق الفوز أمس الثلاثاء، أمام التانجو بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد لوسيل، في افتتاح مشواره في كأس العالم قطر 2022.
وحضر أمير قطر المباراة من المدرجات، ومتشحًا بعلم السعودية، في لقطة نالت إشادة واسعة من الإعلام الأخضر.
وعقب نهاية المباراة، وقف الشيخ تميم لالتقاط الصور التذكارية مع الجمهور السعودي، ليمازحهم قائلًا: "مش أول مباراة وخلاص، كملوها عاد".
🚨🚨— تميم بن حمد :— نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) November 22, 2022
مش اول مباراة وخلاص، كملوها عاد🤣❤️ pic.twitter.com/XeIDRkJnis
يذكر أن السعودية تتصدر حاليًا المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، يليها منتخبا بولندا والمكسيك بنقطة وحيدة لكل منهما، وتحل الأرجنتين في المركز الأخير دون أي نقاط.
ومن المقرر أن يلتقي الأخضر في المباراة المقبلة بمنتخب بولندا في 26 من الشهر الجاري.