فيديو | أمام الهلال .. هل ينجح تاليسكا فيما عجز عنه مهاجمو النصر منذ 2009؟

رقم لا يُصدق للنصر في ديربي الرياض

Shahid

يُعد سلاح التسديد من خارج المرمى أحد أهم أسلحة النصر الهجومية هذا الموسم، ويُعد الفريق هو الأخطر في هذا الجانب بين جميع منافسيه في دوري روشن السعودي، فهل يكون حاضرًا أمام الهلال غدًا؟

النصر هو الأكثر إحرازًا للأهداف من خارج منطقة الجزاء برصيد 6 أهداف هذا الموسم في الدوري السعودي، وهو الأكثر تسديدًا على المرمى بـ17 تسديدة، فيما هو الثاني خلف الهلال من حيث التسديدات (تتضمن المصدودة من الدفاع) من الخارج برصيد 55 محاولة وبفارق تسديدة واحدة عن الزعيم الذي لم يُسجل أي هدف من خارج المنطقة.

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ويتصدر تاليسكا نجم هجوم النصر قائمة اللاعبين الأكثر تسديدًا من خارج منطقة الجزاء برصيد 21 تسديدة، وهو الأكثر تسديدًا على المرمى من خارج المنطقة بـ6 تسديدات، ولا يتفوق عليه سوى سعد بقير نجم أبها في الأهداف من خارج المنطقة، حيث سجل التونسي 3 أهداف آخرها اليوم خلال مواجهة العدالة في افتتاح الجولة العاشرة فيما سجل البرازيلي هدفين.

المثير أن آخر أهداف النصر في مرمى الهلال من خارج منطقة الجزاء يعود لتسديدة حسين عبد الغني عام 2009، وتحديدًا لمباراة الجولة الرابعة من الدوري السعودي التي انتهت بالتعادل 2-2، فهل ينجح تاليسكا في إحراز هدف من خارج منطقة الجزاء في مباراة الغد لينجح فيما عجز عنه مهاجمو النصر منذ هذا التاريخ؟

البرازيلي لويس جوستافو سجل هدفين كذلك للنصر من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم، فيما أضاف عبد الرحمن غريب وأيمن يحيى هدفين آخرين.

يُشار إلى أن النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة بجانب الشباب، فيما يتواجد الهلال ثالثًا بفارق نقطتين، علمًا أن الشباب لعب مباراة أقل من جاريه في الرياض.

Shahid