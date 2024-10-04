لا شيء يشغله عن الشياطين .. فيديو يكشف تفاعل أليكس فيرجسون مع عودة مانشستر يونايتد أمام بورتو

هدف ماجواير يعيد الروح للسير

لا يستطيع السير أليكس فيرجسون، المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد، إخفاء ولعه بالفريق الإنجليزي الذي تولى تدريبه على مدار 26 عامًا.

وكان مانشستر يونايتد في اختبار صعب عندما حل ضيفًا أمس على بورتو البرتغالي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (3-3) بسيناريو مثير، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

تقدم الضيوف بثنائية ماركوس راشفورد وراسموس هويلوند، قبل أن يعدل بورتو النتيجة ويتقدم بهدف، عبر إدواردو جابرييل وثنائية "سامو"، وقبل دقائق من نهاية اللقاء سجل البديل هاري ماجواير هدف التعادل في وقت قاتل.

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ونشرت شبكة "TNT Sports" مقطع فيديو، يظهر خلاله فيرجسون في أحد المناسبات العامة، بينما يطالع هاتفه في كل دقيقة لمعرفة نتيجة مباراة اليونايتد مع بورتو.

وأظهرت قراءة الشفاة، فيرجسون سعيدًا بالهدف الثالث الذي سجله ماجواير، ليعيد فريقه إلى اللقاء في وقت قاتل، حيث قال السير: "اليونايتد سجل الهدف الثالث، والنتيجة الآن (3-3).

وبذلك، حصد مانشستر يونايتد نقطته الثانية في مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، حيث كان قد تعادل في الجولة الأولى أيضًا أمام تفينتي أنشخيده (1-1) في أولد ترافورد.

ويحظى فيرجسون بشعبية هائلة لدى جماهير اليونايتد، إذ أنه خلال 26 عامًا مع الفريق، فاز بـ38 بطولة، بما في ذلك 13 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، و5 كؤوس اتحاد إنجليزي، ولقبين في دوري أبطال أوروبا.