أشاد تشابي ألونسو بقدرات كيليان مبابي مؤكدًا سيره على خطى كريستيانو رونالدو التاريخية في ريال مدريد بفضل طموحه الكبير وتشابه تأثيرهما في الفريق.
وبات النجم الفرنسي على بعد 4 أهداف فقط من كسر رقم رونالدو القياسي (59 هدفًا) كأكثر من سجل في عام واحد بالدوري الإسباني، حيث يمتلك مبابي 55 هدفًا في 2025.
فيديو | ألونسو: مبابي يسير على خطى رونالدو.. وننتظر تحطيم الرقم الصامد
