فيديو | "ألمانيا لا تنسى نجومها" .. تكريم الرباعي المعتزل أمام هولندا في غياب توني كروس

لقطة رائعة على هامش قمة ألمانيا وهولندا..

كرم الاتحاد الألماني لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، 4 من نجوم المنتخب الوطني "السابقين"، والذين أعلنوا اعتزالهم في الأسابيع القليلة الماضية.

هذا التكريم جاء على هامش مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الهولندي، على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وتم منح هدايا تذكارية للرباعي "مانويل نوير، توني كروس، إلكاي جوندوجان وتوماس مولر"؛ تكريمًا لمسيرتهم الحافلة مع المنتخب الوطني، طوال السنوات الماضية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أيضًا.. قام الجمهور الألماني الحاضر في مدرجات "أليانز أرينا"، برفع لافتة كبيرة بها صور لهذا الرباعي، الذي ودع المنتخب الوطني مؤخرًا.

واعتزل نوير ومولر "دوليًا"، للتركيز مع فريقهما بايرن ميونخ الألماني، بينما ودع جوندوجان المنتخب الوطني، للتفرغ للعب مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن ناحيته.. اعتزل كروس كرة القدم "نهائيًا"؛ حيث كان الوحيد الغائب عن التكريم في ملعب "أليانز أرينا"، مساء اليوم الإثنين، قبل انطلاق مباراة ألمانيا وهولندا.

جدير بالذكر أن مانويل نوير اعتزل بعد أن خاض 124 مباراة دولية، بينما لعب توماس مولر 131 لقاءً مع منتخب ألمانيا، وتوني كروس وإلكاي جوندوجان 114 و82 مواجهة، على التوالي.