فيديو | ألكسندر ميتروفيتش يتسبب في إصابة قوية لأحد مشجعي الهلال!

مهاجم الهلال يتسبب في إصابة أحد الجماهير

تسبب الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال، في إصابة أحد مشجعي فريقه، وذلك قبل انطلاق مباراة الزعيم ضد سباهان أصفهان الإيراني.

ونجح الهلال في الفوز على سباهان بثلاثية مقابل هدف واحد، في إياب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2022-2023، ليصعد إلى ربع النهائي.

وتداول مشجعي الهلال عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو لأحد المشجعين يُظهر الإصابة التي تعرض لها في يده قبل انطلاق لقاء سباهان في ملعب "كينجدوم أرينا".

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وقال المشجع لأحد أصدقائه: "هذا سببها ميتروفيتش، سدد الكرة في التمرين ارتطمت في يدي"، حيث سلط تصويره على المهاجم الصربي.

ونجح ألكسندر ميتروفيتش في تسجيل هدفًا في انتصار فريقه الهلال على سباهان، بثلاثية مقابل هدف واحد.