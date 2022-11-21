كأس العالم
فيديو | أقلية تدعم ميسي .. ترشيحات لاعبي النصر لبطل كأس العالم قطر 2022
7:36 م غرينتش+2 21/11/2022
كشف لاعبي النصر السعودي عن ترشيحاتهم لبطل كأس العالم قطر 2022، والتي اتفق بها الأغلبية على بطل واحد.
مونديال قطر انطلق أمس الأحد، لكن المنتخب السعودي سيستهل مشواره به غدًا الثلاثاء، بمواجهة الأرجنتين، ضمن مباريات المجموعة الثالثة.
وجاءت ترشحات لاعبي العالمي بأغلبية التصويت للمنتخب البرازيلي كبطل لهذه النسخة من المونديال، بداعي أنه الأقوى والأجهز.
فيما رشحت قلة المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي، الذي لم يتوج باللقب العالمي من قبل، وذهبت بعض الأصوات للبرتغال وإسبانيا وفرنسا.
🚨🚨🚨 ||— داريو النصر (@Nfcdiario) November 21, 2022
لاعبي #النصر يتوقعون من هو بطل كاس العالم pic.twitter.com/V6keSsgJSu
يذكر أن المنتخب البرازيلي توج بطلًا لكأس العالم خمس مرات من قبل، كان آخرها في عام 2002.