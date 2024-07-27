فيديو | أغرب أهداف الأولمبياد.. المنتخب المصري يفتتح التسجيل في باريس 2024

هل يساهم في التأهل؟

تقدم المنتخب المصري على منتخب أوزبكستان بهدف عن طريق أحمد نبيل كوكا في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التي يحتضنها ملعب لا بوجوار في مدينة نانت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وجاء الهدف من هجمة قادها أحمد مصطفى زيزو من الجهة اليمنى، قبل أن يرسل عرضية، حولها كوكا برأسه نحو المهاجم أسامة فيصل، والذي سدد كرة مميزة ارتطمت بالقائم الأيمن، قبل أن يحاول أحد مدافعي أوزبكستان تشتيتها، لكن الكرة ارتطمت بكوكا وارتدّت نحو الشباك.

واعتبر كثيرون الهدف هو الأغرب في أولمبياد باريس حتى الآن، علمًا بأنه الأول للمنتخب المصري في البطولة، بعدما تعادل مع جمهورية الدومينيكان سلبيًا في الجولة الأولى.

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ويحتاج الفراعنة إلى الفوز على أوزبكستان من أجل تعزيز حظوظهم في التأهل إلى ربع نهائي الأولمبياد، إذ يضربون موعدًا صعبًا مع منتخب إسبانيا، متصدر المجموعة، في الجولة الثالثة.

وفاز منتخب إسبانيا على أوزبكستان 2-1 في مواجهة الجولة الأولى، قبل أن يحسم تأهله إلى ربع النهائي بالفوز على الدومينيكان (3-1) في الجولة الثانية.