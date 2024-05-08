فيديو | أشار له بإصبعه .. مشجع اتحادي يُحاول استمالة روجير إيبانيز للرحيل عن الأهلي!

المدافع البرازيلي ينال إشادة جماهير الأهلي

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حاول مشجع اتحادي استمالة المدافع البرازيلي روجير إيبانيز مدافع النادي الأهلي، من أجل إقناعه بأن العميد أفضل من فريقه، ليجد رد فعل مفاجئ من اللاعب.

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وانتشر فيديو على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لأحد مشجعي الاتحاد، وهو يقول لإيبانيز: "الاتحاد جيد"، ليرفض المدافع البرازيلي ما قاله.

ورد روجيرو على المشجع قائلًا: "لا"، مُشيرًا له بإصبعه رافضًا ما يقوله، ليظهر وفيًا أمام جماهير النادي الأهلي التي أشادت بموقفه.

ويعد إيبانيز أحد العناصر الأساسية في صفوف النادي الأهلي، حيث يعتمد عليه المدرب الألماني ماتياس يايسله في تشكيلته.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الشباب المقبلة، في الجولة 31 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، والمقرر لها مساء يوم السبت على ملعب الليوث.

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