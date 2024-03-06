فيديو| أسطورة ميلان يصدم صلاح ويحمل البشرى للاتحاد!

أخبار سعيدة لعشاق الدوري السعودي..

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سبب صريح أدلى به رود خوليت أسطورة الكرة الهولندية ونادي ميلان حول عدم اقتناعه بجدوى ضم محمد صلاح من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وقال خوليت في معرض حديثه عن مباراة باريس سان جيرمان أمام ريال سوسييداد في دوري أبطال أوروبا، إنه يستبعد بشكل قاطع انضمام صلاح إلى "بي إس جي".

وحينما سئل في الاستوديو عن سر هذا الرد القاطع أجاب: "لأنه كبير في السن!".. ويبلغ صلاح من العمر 31 عامًا، ويتم عامه الثاني والثلاثين في يونيو المقبل.

ويبدو صلاح مرشحًا لمغادرة ليفربول الصيف المقبل مع دخوله العام الأخير في عقده، ويبدو كل من الدوري السعودي وباريس سان جيرمان المرشحين البارزين لانتداب المصري.

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وكان المصري قد ارتبط طيلة الأشهر الماضية بصفقة انتقال إلى الاتحاد السعودي، بين من قال إنها تعثرت في الأمتار الأخيرة، ومن نفاها كليًا، لكن على الأرجح لن يكون المصري مستعدًا للبقاء في الريدز بعد رحيل يورجن كلوب بنهاية الموسم.

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