فيديو | بعد أزمة منتخب السعودية .. ياسر القحطاني يهين روبرتو مانشيني على الهواء ويطالب بالتحقيق معه

كلمات صادمة على الهواء من ياسر القحطاني ضد مانشيني

فتح ياسر القحطاني، مهاجم نادي الهلال ومنتخب السعودية السابق، النار على الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للأخضر؛ بعد أزمة معسكر كأس أمم آسيا 2023.

مانشيني استبعد 6 لاعبين من قائمة منتخب السعودية في بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024؛ لأسباب انضباطية.

اللاعبون الذين تم استبعادهم مع قائمة المنتخب، كذبوا بأنفسهم أو من خلال وكلاء أعمالهم، مبررات المدير الفني الإيطالي؛ وسط تصعيد للأزمة، حيث قام اتحاد الكرة المحلي، بفتح تحقيق رسمي في هذه الأحداث.

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وعلى هامش الاستديو التحليلي لمباراة السعودية ومنتخب عمان، على شبكة قنوات "بي إن سبورت".. قال القحطاني: "مانشيني أثبت بأنه مدرب غير محترم ولديه عقدة نفسية".

مهاجم الزعيم الهلالي السابق، أضاف في حديثه المثير عن مانشيني: "شخص جبان لا يستحق تدريب السعودية.. القائد لا يتخلى عن لاعبيه؛ ولكن روبرتو فعل ذلك".

وأعرب ياسر القحطاني، عن دهشته الكبيرة من توقيت حديث المدير الفني الإيطالي، عن اللاعبين المستبعدين؛ على الرغم من أن الأزمة بدأت قبل شهر ونصف تقريبًا، بعد اجتماعه معهم.

وتساءل القحطاني، عن كيفية تشكيك روبرتو مانشيني في "وطنية" اللاعب السعودي؛ قائلًا: "من أنت لتقوم بذلك؟.. يجب التحقيق الفوري معه من المسؤولين!".

جدير بالذكر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، يتواجد في المجموعة السادسة من بطولة كأس أمم آسيا، إلى جانب كل من عمان وتايلاند وقيرغيزستان.